В стране и мире «Требует анализа»: в Армении рассказали о ситуации после отказа президента отправить в отставку главу Генштаба Светлана Головина По предварительным данным, сейчас оппозиция требует встречи с главой государства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Асатур Есаянц, Sputnik, РИА Новости Читайте нас на: Секретарь фракции «Процветающая Армения», депутат Национального собрания Арман Абовян рассказал «Звезде», что сейчас происходит в стране после отказа президента Армена Саркисяна подписать указ об отставке начальника Генштаба. «Сегодня было очень много информации - повторное неподписание предложение премьера, якобы его автоматическое вступление в силу, обращение президента в Конституционный суд. Сейчас идет период прояснения информации, которую нужно проанализировать и понять, что с ней надо делать дальше», - рассказал депутат. Абовян отметил, что, по предварительным данным, оппозиция требует встречи с президентом. С 1 марта несогласные с политикой Никола Пашиняна требуют его отставки, организуя в центре столицы акции протеста. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика