«Требует анализа»: в Армении рассказали о ситуации после отказа президента отправить в отставку главу Генштаба
По предварительным данным, сейчас оппозиция требует встречи с главой государства.
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Секретарь фракции «Процветающая Армения», депутат Национального собрания Арман Абовян рассказал «Звезде», что сейчас происходит в стране после отказа президента Армена Саркисяна подписать указ об отставке начальника Генштаба.
«Сегодня было очень много информации - повторное неподписание предложение премьера, якобы его автоматическое вступление в силу, обращение президента в Конституционный суд. Сейчас идет период прояснения информации, которую нужно проанализировать и понять, что с ней надо делать дальше», - рассказал депутат.
Абовян отметил, что, по предварительным данным, оппозиция требует встречи с президентом.
С 1 марта несогласные с политикой Никола Пашиняна требуют его отставки, организуя в центре столицы акции протеста.