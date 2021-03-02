Корреспондент «Звезды» показал обстановку в лагере протестующих в Ереване

Более пяти суток рядом со зданием Нацсобрания в Ереване располагается палаточный лагерь объединенной оппозиции. Люди перекрыли проспект Баграмяна.

Корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов показал обстановку в лагере. Большую часть времени собравшиеся ведут себя спокойно, активизируясь лишь время от времени. На кадрах видно, что оппозиционеры питаются также прямо на месте доставляемыми чаем и выпечкой, не покидая улицу ни на минуту.

«Палатки стоят уже больше пяти суток, люди дежурят и днем, и ночью. Сегодня обстановка на улицах довольно спокойная, только однажды оппозиционеры перекрыли на короткое время одну из улиц возле суда, где проходило слушание по делу бывшего президента Армении и бывшего начальника Генштаба. Тем не менее обстановка в Ереване продолжает быть напряженной», - рассказал Владислав.

Напомним, после того, как президент Армении Армен Саркисян дважды не подписал предложение премьера Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, он обратился в Конституционный суд с вопросом о внесении поправок в закон «О военной службе и о статусе военнослужащего», что потенциально может означать автоматическое снятие Гаспаряна с поста начальника. В ответ на это оппозиционеры требуют срочной встречи с главой государства.