Рогозин рассказал об украденных на Байконуре «шкафах с неработающим оборудованием»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что кража оборудования на космодроме Байконур произошла на площадке номер 110, которая находится в собственности Казахстана.



«Это собственность Казахстана. 2. "Суперсекретная электроника" - это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Он также пояснил, что охрана этого объекта обеспечивает, прежде всего, безопасность случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на аварийный объект. На данный момент ожидается решение Казахстана об утилизации объекта.

Ранее неизвестные обокрали стартовую площадку №110 на космодроме Байконур. Исчезли детали с драгоценными редкоземельными металлами. Взломанной оказалась также дверь сооружения №3, где находится сам старт.