Риелтор назвал главные риски при аренде квартиры

Арендуя квартиру, не следует полагаться на добросовестность арендодателя, необходимо все оформлять в правовом поле, чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей. Об этом заявил в комментарии «Звезде» риелтор Алексей Силантьев. Эксперт добавил, что в любой момент перед арендатором может возникнуть необходимость выселения.

«Например, человека неожиданно из квартиры выселяют. На самом деле, это ужасно. Человека, бывает, с детьми, с кошками, собаками. Приходит, бывает, собственник и говорит, чтобы к вечеру вас здесь не было. Это одна из самых сильных неприятностей», - пояснил риелтор.

Он отметил, что часто встречаются и случаи, когда собственники отказываются возвращать технику или мебель арендатору. Чтобы обезопасить себя, необходимо обязательно составлять опись имущества при заключении договора, о чем многие люди забывают. Также рискуют арендаторы столкнуться и с незаконной субарендой.

«Например, снимается квартира посуточно, там, на день, на два, а за это время сдается квартира другому человеку там на год, на два, берется предоплата. Там 20, 30 тысяч, а если это дорогая квартира, то можно несколько сот тысяч заработать. Берется квартира, пересдается на долгий срок, потом приходит хозяин и говорит, а что вы здесь делаете», - отметил эксперт.

Он добавил, что незаконные свидетельства на собственность сложно отличить от настоящих и посоветовал проверять информацию по дате документа в базе данных Росреестра.