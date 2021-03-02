На ремонт дорог в Крыму выделили 10,5 миллиарда рублей

На ремонт более 330 километров дороги в Крыму правительство России выделило 10,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение во вторник опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



«Выделить Росавтодору в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 10 553,3 млн рублей для предоставления бюджету Республики Крым», - говорится в сообщении.

В сообщении отметили, что «в результате таких работ будет приведено в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям не менее 331 км указанных дорог».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Крыму продолжится модернизация автодорожной инфраструктуры.