Оплату с помощью сканеров лица внедрят в столичном метро к концу 2021 года

Власти Москвы намерены до конца 2021 года на всех станциях метро внедрить сервис бесконтактной оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц FacePay.

По словам первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, пассажир сможет «привязать» свое лицо к банковской карте и оплачивать проезд глядя в камеру, что значительно упростит и сделает удобнее весь процесс. Данные банковских карт будут храниться в одном из банков партнеров.

«Система не знает ни фамилий, ни имен, никаких либо других персональных данных. Она всего лишь сравнивает изображение пассажира с фотографией из базы данных розыска. Сведения хранятся в центре обработки данных, доступ к которому имеют только сотрудники министерства внутренних дел», - рассказал «Звезде» заместитель начальника метрополитена - начальник Службы безопасности Андрей Кичигин.

По его словам, почти 100% пассажиров распознавание лиц помогает повысить комфорт и безопасность поездок. Камеры помогают вычислить преступников, найти детей и пожилых людей.

«Если вы не совершали преступление, если нет конфликта с законом, то и волноваться нечего , поскольку система вас не распознает», - отметил Кичигин.

Сейчас система находится в стадии тестирования.