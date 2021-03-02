Мэру Томска назначили домашний арест

Во вторник мэру Томска Ивану Кляйну назначили домашний арест на полгода. Такое решение вынес Советский районный суд. Об этом рассказал корреспонденту vtomske.ru адвокат градоначальника Марина Вихлянцева.

Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он был отстранен от должности в ноябре 2020 года, а в январе 2021-го Кировский районный суд продлил ему срок содержания под стражей до 13 марта.

Ранее по версии следствия, в 2016 году в интересах ОАО «Томское пиво» мэр поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные данные о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель лишился возможности использовать земельный участок рядом с предприятием для строительства домов.