В США объявили о введении новых санкций в отношении России

В США приняли решение о введении новых санкций в отношении России после судебных разбирательств с блогером Алексеем Навальным. В частности, американское министерство финансов присоединилось к министерству торговли и Госдепартаменту в решении ограничить права семи должностных лиц из российского правительства.

«Наша цель - иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Очевидно, что США не хотят ни “перезагрузки” отношений с Россией, ни их эскалации», - заявили в американском правительстве.

По имеющейся информации, курс Америки на отношения с РФ с приходом президента Джо Байдена получит существенные изменения по сравнению с политикой ушедшего Дональда Трампа.

«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она переступает границы, принятые и уважаемые другими странами», - цитирует ТАСС представителя администрации США.

Своими действиями Соединенные Штаты планируют «ответить» на якобы «дестабилизирующие» действия России. Сообщается, что в процессе введения санкций американской администрацией будут затронуты четыре направления: якобы это вмешательство в выборы, хакерские атаки, информация о вознаграждении за американских военнослужащих в Афганистане и ситуация с блогером Навальным.