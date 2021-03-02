В стране и мире Суд продлил до 7 мая арест советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову Кира Карон Советник главы Роскосмоса останется в СИЗО до 7 мая. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов останется в СИЗО до мая. Решение о продлении срока заключения принял Лефоротовский суд Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафронову до 7 мая», - сказали в суде. Бывшего журналиста, а ныне советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали 7 июля прошлого года. ФСБ вменяет ему передачу секретных данных о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» спецслужбам НАТО. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика