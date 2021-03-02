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Названы худшие подарки на 8 Марта

Светлана Иванова
18:13 02.03.2021
Не следует дарить косметические средства, бытовые приборы и предметы, связанные с вредными привычками, считает психолог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago stock&people, Globallookpress
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В топ-3 самых неудачных подарков женщине на восьмое марта входят все предметы, связанные с вредными привычками, хозяйственные и бытовые приборы и косметические средства. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал психолог Михаил Хорс.

По его мнению, даря женщине алкоголь или различные устройства для курения, «мы отрицаем ее женственность».

«Все, что связано с вредными привычками, с алкоголем, с  никотином. Даря любые, даже самые дорогие бутылки и самые дорогие приблуды для употребления никотина, мы говорим женщине, что не верим, что она может стать лучше, даже если она пьет и курит. Что мы вот эту ее женственность отрицаем и приравниваем ее к традиционно более грубому мужскому населению», - полагает эксперт.

Также не следует дарить женщине предметы, связанные с бытовыми хозяйственными делами. Подобные подарки подчеркивают ее роль домохозяйки, убежден психолог.

«Не советовал бы дарить женщинам на Восьмое марта подарки, связанные с бытовыми хозяйственными делами. Швабра на восьмое марта выглядит смешно. Это распространяется и на робот-пылесос и на набор сковородок и что-то еще. Да, это вещь может быть ценная, но мы женщину загоняем в роль домохозяйки», - подчеркивает Хорс.

При этом в некоторых случаях из этого правила есть исключения, полагает психолог. Так, по его мнению, если женщина очень любит готовить и сама считает кулинарию важной частью своей жизни, можно преподнести ей необходимый гаджет или поваренную книгу.

Психолог также убежден, что преподносить женщинам косметические средства не стоит, потому что такой подарок она может счесть намеком на плохое соблюдение гигиены.

«В последнее время стало можно дарить женщине там наборы ароматизированных солей для ванны, наборы там мыла, каких-то лосьонов, кремов и прочее, таким подарком мы говорим женщине, ты мойся почаще, вот тебе мыло, ты пахни получше, вот тебе духи», - отмечает эксперт.

По словам психолога, косметические средства женщина должна приобретать самостоятельно.

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