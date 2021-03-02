Дети погибли при пожаре в многоэтажном доме во Владивостоке

Во Владивостоке два оставшихся дома без взрослых ребенка погибли в результате пожара. Об этом сообщил журналистам представитель правительства Приморского края.



Пожар произошел на улице Нейбута вечером в квартире на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме. Как сообщили в МЧС, дым от пожара распространился на весь подъезд, а огонь частично охватил квартиру.

Всего из пожара было спасено 14 человек, четыре из которых - дети. Двух из них, четырех и девяти лет, в тяжелом состоянии передали в медицинское учреждение.

«Сейчас кому нужно расселение - мы расселяем, кому нужна психологическая помощь - помогаем. Делаем все, чтобы помочь людям в эту тяжелую минуту», - рассказал мэр города Олег Гуменюк.

Гуменюк также принес соболезнования родным погибших. На данный момент все обстоятельства трагедии выясняются. Между тем, в социальных сетях местные жители делятся кадрами с места ЧП. Пользователи утверждают, что пожарные расчеты долго не могли подъехать к дому из-за припаркованных машин.