Российскую актрису Розу Хайруллину на Украине задержали пограничники

Заслуженная артистка России Роза Хайруллина была задержана пограничниками в аэропорту Борисполь за якобы незаконное посещение Крыма. Видео допроса актрисы было опубликовано в Facebook-аккаунте государственной пограничной службы.

«За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданке России въезд на Украину на 3 года, а также привлекли к ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях», - уточняется в заявлении.

Актриса пояснила, что в 2020 году приезжала в Крым из Москвы с частным визитом. В понедельник, 1 марта, Хайруллина прибыла в Киев из Минска для участия в съемках.

На данный момент актриса уже покинула территорию Украины обратным рейсом в Белоруссию.