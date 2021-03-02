«Ты котлету не хочешь доесть?»: Мишустин проверил питание в барнаульской школе

В Барнауле премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил среднюю общеобразовательную школу №53 для оценки качества бесплатного питания школьников в младших классах.

Глава Кабмина провел встречу с педагогами, посмотрел, как идут занятия, а затем пошел обедать в столовую вместе с учениками. Там он поинтересовался у одного из учеников, почему тот не доел котлету.

«Ты котлету не доедаешь, я смотрю за тобой уже вторую минуту. Ты ее не хочешь доесть?», - спросил Мишустин.

Правительство внимательно следит за организацией детского питания в школах, пояснил глава Кабмина. Это особенно важно с учетом того, что в младших классах ученики теперь могут обедать бесплатно.

«Это очень важная работа. В свое время, вы помните, к ней внимательно отнесся президент Российской Федерации. Мы сейчас организовали работу по стране, чтобы фактически все дети в начальной школе были обеспечены горячим питанием», - подчеркнул Мишустин.

Ранее по итогам совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин поручил Роспотребнадзору внепланово проверять школы и их поставщиков продуктов для обеспечения качественного питания детей.