Черногория намерена закрыть границы из-за ухудшения эпидобстановки

Президент Черногории Мило Джуканович предложил закрыть границы страны из-за коронавируса и ускорить вакцинацию населения. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам 2 марта.

Глава государства акцентировал, что ситуация с распространением COVID-19 в стране остается непростой, из-за чего необходимо ввести строгие эпидемиологические меры.

«Число заболевших и умерших требует немедленного введения и эффективного воплощения эпидемиологических мер, включая запрет на въезд в страну без ПЦР-теста, а также ускорение процесса иммунизации», - цитирует черногорского лидера ТАСС.

Джуканович подчеркнул, что здоровье граждан сейчас находится в серьезной опасности.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Черногории составляет 76 283 человек, из которых 1015 скончались. Из-за ухудшения эпидобстановки в стране был введен комендантский час и ограничение на междугородное сообщение.

В конце февраля для профилактики коронавируса в Черногорию из России была доставлена первая партия вакцины «Спутник V».