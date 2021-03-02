В России первая волна COVID-19 еще не пройдена

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что Россия еще не прошла первую волну COVID-19.

«Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта», - сообщил Горелов в эфире Первого канала.

Он также отметил, что «мы переживали осенне-весенние подъемы, а сейчас в стадии стабилизации, снижения инфекционного эпидпроцесса».

В заключение Александр Горелов добавил, что у 18% пациентов, которые перенесли COVID-19 бессимптомно или с незначительными симптомами, антитела не вырабатываются вовсе.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 у 60% населения государства, который необходим для полного снятия ограничений, может сформироваться в России ближе к августу в том случае, если сегодняшний темп вакцинации сохранится. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.