Лавров прокомментировал возможное введение COVID-паспортов в ЕС

Россия рассчитывает, что решение Евросоюза о COVID-паспортах не будет дискриминировать граждан РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения о планах Европейской комиссии представить проект закона об электронном паспорте вакцинации.

По его словам, принятие подобного решения будет «противоречить принципу добровольности».

«Значит людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами-членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь», - пояснил российский министр.

Он также добавил, что надеется на то, что «решение будет приниматься с учетом мнения стран-членов, а не навязываться им.

В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что необходимо дождаться окончательного решения ЕС по данному вопросу.

«Нужно дождаться окончательной развязки в этом вопросе. Мы на своем уровне проинформировали наших евросоюзовских коллег о том, что рассчитываем на принятие решений, которые не будут дискриминировать российских граждан. Конкретнее можно об этом сказать, когда идея приобретет какие-то конкретные очертания», - заключил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в данный момент преждевременно говорить о введении единых паспортов вакцинации в России.

По мнению представителя Кремля, на сегодняшний день можно говорить лишь о внутренних процессах ЕС, а в самой Европе нюансы такой инициативы, скорее всего, не будут проработаны и понятны.