Лихач на моноколесе обогнал автомобили на Ленинградском шоссе в Москве

В Москве по Ленинградскому шоссе неизвестный на моноколесе ехал со скоростью больше 60 км/ч. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах видно, что гонщик совершенно спокойно «летит» по проезжей части в потоке автомобилистов, обгоняя их на моноколесе.

После того как экстремал обогнал машину автора видео, он показал табло спидометра, на котором стрелка была близка к 70 км/час.