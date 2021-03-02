Лихач на моноколесе обогнал автомобили на Ленинградском шоссе в Москве
Согласно кадрам очевидца, скорость экстремала превышала 60 км/ч.
© Видео: Беговой&Хорошевка, надень маску, Вконтакте © Фото: Беговой&Хорошевка, надень маску, Вконтакте
В Москве по Ленинградскому шоссе неизвестный на моноколесе ехал со скоростью больше 60 км/ч. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.
На кадрах видно, что гонщик совершенно спокойно «летит» по проезжей части в потоке автомобилистов, обгоняя их на моноколесе.
После того как экстремал обогнал машину автора видео, он показал табло спидометра, на котором стрелка была близка к 70 км/час.