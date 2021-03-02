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В Словакии одобрили использование российской вакцины «Спутник V»

Кира Карон
15:42 02.03.2021
Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Словакию 1 марта.
В Словакии одобрили использование российской вакцины «Спутник V»
© Фото: Kalizhan Ospanov, XinHua, Globallookpress
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В Словакии глава Минздрава Марек Крайчи подписал разрешение на использование российской вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом сообщается на сайте словацкого ведомства.

«Министр здравоохранения подписал распоряжение об использовании вакцины "Спутник V" в республике на период до конца августа 2021 года», - говорится в сообщении.

В документе отмечено, что полную ответственность за терапию российским препаратом берет на себя практикующий врач.

Ранее швейцарские СМИ назвали преимущества «Спутника V» перед западными вакцинами. Так, издание обратило внимание на подтвержденную эффективность вакцины. Существенным преимуществом вакцины «Спутник V» назвали ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

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