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Путин назвал способы отогрева ветряных мельниц в Техасе далекими от защиты экологии

Светлана Головина
15:18 02.03.2021
Президент отметил, что для дальнейшего устойчивого развития угольной отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию.
Путин назвал способы отогрева ветряных мельниц в Техасе далекими от защиты экологии
© Фото: Ralph Lauer, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Владимир Путин заявил, что ветряные мельницы в американском штате Техас отогревали способами, далекими от защиты экологии. На совещании по развитию отрасли глава государства отметил, что, говоря о долгосрочных перспективах необходимо учитывать разные прогнозы.

По словам президента, некоторые прогнозы предполагают существенное сжатие рынка, в частности, из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива.

«Что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие три-четыре года, так и на более длительную перспективу.

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