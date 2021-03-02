Путин назвал способы отогрева ветряных мельниц в Техасе далекими от защиты экологии

Владимир Путин заявил, что ветряные мельницы в американском штате Техас отогревали способами, далекими от защиты экологии. На совещании по развитию отрасли глава государства отметил, что, говоря о долгосрочных перспективах необходимо учитывать разные прогнозы.

По словам президента, некоторые прогнозы предполагают существенное сжатие рынка, в частности, из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива.

«Что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие три-четыре года, так и на более длительную перспективу.