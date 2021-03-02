Давление в отсеке МКС продолжает падать

Давление в отсеке космического модуля «Звезда» на МКС продолжает падать. Как сообщил космонавт Сергей Рыжиков, давление в переходной камере достигло отметки в 450 миллиметров по сравнению с 729 на станции, однако после уточнений оказалось, что фактически на утро 2 марта показатель составлял 405 миллиметров.

В течение недели планируется провести герметизацию первой трещины в отсеке, на что уйдет до пяти дней. Трещину покроют термопастой, а затем - герметаллом. Предварительно космонавты уже провели тренировку по герметизации на специально присланной для этого с Земли металлической пластине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года, а осенью того же года обнаружили первую трещину размером около 4 сантиметров. Давление после этого падать не перестало, поэтому поиски возможных утечек воздуха продолжаются. На данный момент космонавтом Рыжиковым были найдены только царапины и сколы.

Отметим, срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.