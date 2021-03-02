Путин потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в угольной сфере

Глава государства Владимир Путин потребовал скоординировать работу бизнеса и властей в вопросах, связанных с угольной промышленностью в регионах. Об этом президент России сказал на совещании по развитию угольной отрасли в РФ.

Он отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому «важнейшая задача - забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации».

«Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле», - заявил президент.

В заключение Путин подчеркнул, что «по всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз».угольн