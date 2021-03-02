В стране и мире Байден поздравил Горбачева с юбилеем Светлана Головина Американский президент отметил, что 90-летие является грандиозной вехой в легендарной жизни бывшего советского лидера © Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Об этом сообщил глава Горбачев-фонда Павел Палажченко. В поздравительном письме Байден акцентировал, что благодаря приверженности свободе и мужеству Горбачева «мир стал более безопасным». «Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения», - уточняется в обращении. Байден отметил, что 90-летие является грандиозной вехой в легендарной жизни бывшего советского лидера, пишет РИА Новости. Поздравления с юбилеем Горбачеву также поступили от канцлера Германии Ангелы Меркель, которая подчеркнула, что в ФРГ не забывают вклад политика в объединение во имя дружественных отношений между двумя странами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика