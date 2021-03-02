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Байден поздравил Горбачева с юбилеем

Светлана Головина
14:48 02.03.2021
Американский президент отметил, что 90-летие является грандиозной вехой в легендарной жизни бывшего советского лидера
Байден поздравил Горбачева с юбилеем
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил бывшего лидера СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Об этом сообщил глава Горбачев-фонда Павел Палажченко.

В поздравительном письме Байден акцентировал, что благодаря приверженности свободе и мужеству Горбачева «мир стал более безопасным».

«Благодаря вашей приверженности свободе и мужеству, с которым на протяжении десятилетий вы принимали трудные, но необходимые решения, мир стал более безопасным, и это и сейчас является источником вдохновения», - уточняется в обращении.

Байден отметил, что 90-летие является грандиозной вехой в легендарной жизни бывшего советского лидера, пишет РИА Новости.

Поздравления с юбилеем Горбачеву также поступили от канцлера Германии Ангелы Меркель, которая подчеркнула, что в ФРГ не забывают вклад политика в объединение  во имя дружественных отношений между двумя странами. 

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