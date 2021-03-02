Президент Армении не подписал повторное предложение Пашиняна об увольнении начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписать повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, который ранее потребовал его отставки. Об этом говорится в заявлении аппарата президента.

«Президент республики принял решение не подписывать проект указа. При этом, руководствуясь п.4 ч. 1 ст.169 Конституции, президент обратится в Конституционный суд с просьбой определить вопрос о соответствии закона "О военной службе и о статусе военнослужащего" от 2017 года», - сообщается в заявлении.

Уточняется, что начальник Генштаба назначается и снимается с должности главой государства по предложению премьер-министра. Но, если президент не подписывает представленное предложение в течении трех дней, то оно автоматически вступает в силу через 15 дней.

В понедельник 1 марта, несогласные с политикой армянского премьера протестующие ворвались в правительственное здание в центре Еревана. В течение нескольких минут они скандировали лозунги об отставке Пашиняна прямо в фойе здания на первом этаже, а затем вновь вернулись на улицы.