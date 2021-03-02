Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснил, почему ветер и солнце никогда не заменят нефть и газ

Егор Левин
14:35 02.03.2021
Виктор Мартынов заявил, что физические характеристики возобновляемой энергии в обозримом будущем не позволят ей упрочиться в качестве первостепенного ресурсного обеспечителя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Federico Gambarini, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Возобновляемая энергия вряд ли когда-то сможет полноценно заменить привычные миру природные источники, такие, как уголь, нефть, газ и другие. Таким мнением поделился профессор, ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и член правления корпорации «Газпром» Виктор Мартынов. По его словам, причины незаменимости в данном случае кроются в нескольких базовых характеристиках ресурсов, а также в том, что мало кто задумывается, какой на самом деле вред наносит окружающей среде строительство ветряных станций и солнечных батарей.

«Ветровая и солнечная энергетика не могут полностью заменить традиционную в первую очередь из-за того, что нет возможности хранить эту энергию. Нет таких аккумуляторов, а если есть, то это очень дорого и экологически крайне грязно», - поделился профессор.

Для стопроцентного перехода на «зеленую» энергетику каждой мировой державе необходимо будет выделить сразу до 50% своей территории, что физически возможно далеко не во всех случаях.

«Газ - наиболее чистый источник энергии в данном случае. По всем прогнозам, и компаний, и мирового энергетического агентства, роль газа в мире увеличится и в процентном отношении, и в абсолютном», - заявил Мартынов в беседе с программой «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда».

В январе 2021 года страны Европы начали массово опустошать газовые хранилища, выкачав рекордные 55 миллиардов кубометров газа, и в итоге оставив в них запас, которого хватит всего лишь на две недели существования. После этого мировые цены на газ резко взлетели вверх.

Смотрите новый выпуск «Специального репортажа» под названием «Песнь льда и голубого пламени» 2 марта в 18.30 на телеканале «Звезда». В нем вы узнаете, как морозы и снегопады в Европе нанесли удар зеленой энергетике, и почему теперь все снова хотят «голубое топливо» из России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:58 ОПК
Шойгу анонсировал получение Минобороны пять новых Ил-76МД-90А в 2021 году
14:28 В стране и мире
Лавров: Москва однозначно отреагирует на санкции США
11:48 Армия
Видео
Лед тронулся: саперы взорвали 200 кг взрывчатки на реке в Подмосковье
11:46 В стране и мире
Видео
В Грузии начались задержания участников антиправительственного митинга
10:01 Спорт
Бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Романцева госпитализировали с инфарктом
Популярное
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал производственные мощности завода «Авиастар-СП»
Накрывшая Россию сильная магнитная буря сегодня достигнет пика
Врач назвала лекарства, которые необходимо всегда иметь при себе
Видео
Нутрициолог назвала самый полезный суп
Видео
Российские военные в Сирии уничтожили гигантскую пещеру-госпиталь боевиков
Неудобная правда государственной тайны: почему США не рассекретили все документы об убийстве Кеннеди
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.