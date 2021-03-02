Эксперт объяснил, почему ветер и солнце никогда не заменят нефть и газ

Возобновляемая энергия вряд ли когда-то сможет полноценно заменить привычные миру природные источники, такие, как уголь, нефть, газ и другие. Таким мнением поделился профессор, ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и член правления корпорации «Газпром» Виктор Мартынов. По его словам, причины незаменимости в данном случае кроются в нескольких базовых характеристиках ресурсов, а также в том, что мало кто задумывается, какой на самом деле вред наносит окружающей среде строительство ветряных станций и солнечных батарей.

«Ветровая и солнечная энергетика не могут полностью заменить традиционную в первую очередь из-за того, что нет возможности хранить эту энергию. Нет таких аккумуляторов, а если есть, то это очень дорого и экологически крайне грязно», - поделился профессор.

Для стопроцентного перехода на «зеленую» энергетику каждой мировой державе необходимо будет выделить сразу до 50% своей территории, что физически возможно далеко не во всех случаях.

«Газ - наиболее чистый источник энергии в данном случае. По всем прогнозам, и компаний, и мирового энергетического агентства, роль газа в мире увеличится и в процентном отношении, и в абсолютном», - заявил Мартынов в беседе с программой «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда».

В январе 2021 года страны Европы начали массово опустошать газовые хранилища, выкачав рекордные 55 миллиардов кубометров газа, и в итоге оставив в них запас, которого хватит всего лишь на две недели существования. После этого мировые цены на газ резко взлетели вверх.

Смотрите новый выпуск «Специального репортажа» под названием «Песнь льда и голубого пламени» 2 марта в 18.30 на телеканале «Звезда». В нем вы узнаете, как морозы и снегопады в Европе нанесли удар зеленой энергетике, и почему теперь все снова хотят «голубое топливо» из России.