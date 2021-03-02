В Подмосковье врачи спасли мужчину с 90% поражения легких

В Домодедовской центральной городской больнице врачи спасли пациента с четвертой степенью поражения легких.

По сообщениям пресс-службы подмосковного Минздрава, 56-летний мужчина поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с воспалением легких и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. У пациента диагностировали 90% поражения легких, после чего его немедленно направили в реанимации и подключили к аппарату ИВЛ.

За помощью в лечении пациента врачи больницы обратились к торакальным хирургам МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, которые установили дренаж для лечения образовавшегося бронхоплеврального свища. Так, состояние пациента удалось стабилизировать, после чего он пошел на поправку. Всего мужчина провел в больнице 98 дней. В настоящий момент он уже выписан из больницы и лечится дома. Об этом сообщил главный врач больницы Андрей Осипов.