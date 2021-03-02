Лавров: Москва однозначно отреагирует на санкции США

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов, как Россия будет реагировать на очередное заявление о введении против нее санкций из США, заявил, что «правила дипломатии пока еще никто не отменял».

Министр иностранных дел напомнил, что Россия уже не раз говорила, что вводимые в ее отношении односторонние санкции не являются легитимными. И этот очередной повод, найденный американскими коллегами, - из-за якобы «отравления» блогера Алексея Навального - не исключение.

«Когда вместо того, чтобы как-то обосновать свои убеждения об отравлении Навального, все те, кто его лечил, почему-то тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же все-таки с ним произошло, и, параллельно, вместо того, чтобы сотрудничать, начинают "темнить" и наказывать нас - по-моему это не делает чести никому из принимающих такого рода решения», - констатировал российский дипломат.

Поэтому Москва обязательно ответит на эту очередную порцию ограничений, которые намерена ввести администрация нового президента США Джо Байдена, сказал Лавров.

Как отмечал в этой связи телеканал CNN, Вашингтон планирует координировать свои действия в этом вопросе с Европейским союзом (ЕС). Подчеркивалось, что санкции станут первыми антироссийскими мерами администрации Байдена после его предшественника Дональда Трампа и смогут задать дальнейшей тон в политических отношениях двух стран.