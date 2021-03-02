В Красноярске госпитализировали 56 школьников с отравлением
В городе отравились ученики школ Советского и Октябрьского районов, детям от 7 до 14 лет.
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В больницах Красноярска после массового отравления в школах находятся 56 детей. Среди госпитализированных - ученики школ Советского и Октябрьского районов Красноярска, которые, предположительно, отравились овощными салатами, приготовленными с нарушением технологического процесса.
«Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального минздрава.
Всем пострадавшим учащимся - от 7 до 14 лет - поставлен предварительный диагноз «псевдотуберкулез».
После инцидента Минпросвещения попросило региональное министерство образования дать объяснения случившемуся.