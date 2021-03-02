В Красноярске госпитализировали 56 школьников с отравлением

В больницах Красноярска после массового отравления в школах находятся 56 детей. Среди госпитализированных - ученики школ Советского и Октябрьского районов Красноярска, которые, предположительно, отравились овощными салатами, приготовленными с нарушением технологического процесса.

«Всего госпитализированы 56 человек в состоянии средней тяжести», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального минздрава.

Всем пострадавшим учащимся - от 7 до 14 лет - поставлен предварительный диагноз «псевдотуберкулез».

После инцидента Минпросвещения попросило региональное министерство образования дать объяснения случившемуся.