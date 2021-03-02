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Песков: РФ нужно работать с ПАСЕ, пока ассамблея сама не откажется от сотрудничества

Валентина Пескова
13:45 02.03.2021
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия является убежденным сторонником диалога во всех областях, касаясь даже самых острых проблем.
Песков: РФ нужно работать с ПАСЕ, пока ассамблея сама не откажется от сотрудничества
© Фото: Council of Europe, Globallookpress
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Россия намерена продолжать работу с визави в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока такое взаимодействие возможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Работать нужно до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от него», - пояснил представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что президент РФ всегда придерживается того мнения, что Россия является убежденным сторонником диалога и готова к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к нему будут готовы наши партнеры.

Говоря о том, есть ли у России союзники в ПАСЕ, представитель Кремля предложил «смотреть по конкретным вопросам и конкретным действиям каждой делегации».

«Там звучат и весьма трезвые голоса, и звучат также голоса достаточно непримиримые, призывающие к тому, чтобы, что называется, рубить все концы», - объяснил пресс-секретарь президента.

В понедельник глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее Совета Европы и Совете Европы в целом и быть готовой к тому, чтобы покинуть эти организации, если будет запущен трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении РФ.

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