В стране и мире На космодроме Байконур обокрали стартовую площадку Алена Миронова Исчезли детали с драгоценными редкоземельными металлами. © Фото: Roscosmos, Globallookpress Читайте нас на: Неизвестные обокрали стартовую площадку № 110 на космодроме Байконур. Исчезли детали с драгоценными редкоземельными металлами. Взломанной оказалась также дверь сооружения №3, где находится сам старт. Как сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в «Роскосмос»), в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Все обстоятельства будут установлены в ходе расследования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика