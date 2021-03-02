На космодроме Байконур обокрали стартовую площадку
Исчезли детали с драгоценными редкоземельными металлами.
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
Неизвестные обокрали стартовую площадку № 110 на космодроме Байконур. Исчезли детали с драгоценными редкоземельными металлами. Взломанной оказалась также дверь сооружения №3, где находится сам старт.
Как сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в «Роскосмос»), в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Все обстоятельства будут установлены в ходе расследования.