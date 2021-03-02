Древнейшее кладбище домашних животных найдено в Египте

Останки почти 600 кошек и собак обнаружены в ходе раскопок древнейшего в мире кладбища домашних животных в Египте. Оно располагалось в древнем античном порте Береника и было обнаружено археологами еще в 2011 году. С тех пор ученые вели раскопки на месте захоронений.

Принципиальным отличием кладбища домашних питомцев в Беренике от других захоронений животных, найденных в Египте, является отсутствие признаков мумификации. По словам ученых, это означает, что животных не использовали в ритуальных целях.

Кладбище домашних животных относится к I–II векам нашей эры. Здесь погребены животные-компаньоны, которые, по мнению сотрудников Университета Виннипега, были дороги людям при жизни.

Более 90 процентов похороненных животных составляли кошки, также присутствуют останки собак и обезьян. Каждое животное располагалось в отдельной могиле. Многие питомцы были похоронены с ошейниками и украшениями, пишет Daily Mail.

У некоторых кошек ученые обнаружили серьезные травмы (переломы шейки бедра, бедренных костей и передних конечностей) с признаками заживления. По словам исследователей, это указывает на заботу со стороны людей, потому что без ухода травмированные таким образом животные не смогли бы выжить.

Данные о рационе захороненных здесь животных также свидетельствуют об уходе за больными животными, которые не несли практической пользы, то есть не способны были охранять дом или уничтожать грызунов.

Археологи подчеркнули, что находки указывают на существование в древнем городе близких эмоциональных отношений между людьми и животными, что характерно для современного общества.

Порт Береника был основан на берегу Красного моря в начале III века до нашей эры во время правления Птолемея II Филадельфа. Руины города находятся в 825 километрах к югу от современного Суэца.