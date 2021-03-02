Шойгу поручил производить по 10 транспортников Ил-76МД-90А ежегодно

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения ульяновского завода «Авиастар-СП» поручил выйти на производство десяти военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год.

«В 2020 году мы получили три самолета, в планах на 2021 год пять машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень десять самолетов в год», - сказал он на совещании по итогам работы на предприятии.

Глава ведомства подчеркнул, что задача, стоящая перед заводом, непростая. Парк новых и модернизированных Ил-76МД-90А к 2030 году должен превысить 250 машин, добавил Шойгу.

Он также отметил, что в 2020 году были отремонтированы шесть самолетов Ан-124.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.