Кремль не получил от Маска разъяснений по поводу предложения Путину побеседовать в Clubhouse

В Кремле не получили от Илона Маска разъяснений по поводу предложения Путину побеседовать в Clubhouse. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску - мы не получили никакого ответа», - заявил официальный представитель Кремля.

Ранее Илон Маск в Twitter предложил Владимиру Путину побеседовать в социальной сети Clubhouse. В своем следующем сообщении изобретатель на русском языке признался, что для него было бы большой честью пообщаться с главой российского государства.