СК Белоруссии подал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской

Документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской переданы в Генеральную прокуратуру Белоруссии от Следственного Комитета страны.

По информации следствия, «лица из ближайшего окружения» Тихановской готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов в Гомеле, план которых обсуждался на встрече 5 августа 2020 года.

К материалам уголовного дела приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований: согласно фоноскопической экспертизе, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам.

«Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления», - заявили в СК Белоруссии.

В настоящее время Тихановская объявлена в розыск. В декабре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против нее и ряда других оппозиционеров о экстремистского формирования.