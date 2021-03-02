В Эстонии осквернили советский танк-памятник Т-34 в Нарве

Полиция Эстонии начала расследование акта вандализма, совершенного в отношении советского памятника танку Т-34 в Нарве. Известно, что неустановленные пока еще лица нанесли на броню танка оскорбительное выражение на русском языке. Как сообщила представитель организации «Память» Людмила Лобина, силами их сотрудников, а также при помощи волонтеров надпись уже удалось практически полностью смыть, пишет газета Postimees.

На инцидент с осквернением танка Т-34, напоминающего о событиях 1944 года, когда Красная Армия форсировала реку, начав операцию по освобождению Эстонии от немецко-фашистских войск, немедленно отреагировали в посольстве России в Эстонии.

«Сам факт осквернения вызывает вполне понятное и законное возмущение. Ясно одно: это была не спонтанная акция, совершившие ее злоумышленники основательно к ней готовились, о чем свидетельствует использовавшийся ими в этих целях трафарет», - говорится в официальном заявлении дипломатического ведомства.

Сотрудники посольства выразили признательность властям города Нарва, которым удалось оперативно принять меры по приведению внешнего вида памятника в порядок. Дипломаты отметили, что рассчитывают на то, что совершившие подобный акт вандализма лица будут найдены и привлечены к ответственности.