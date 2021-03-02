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Вихрь из плазмы и дождь из электронов: по Северному полюсу ударил космический ураган

Светлана Иванова
14:38 02.03.2021
Активность явления продолжалась на протяжении восьми часов, вращение происходило против часовой стрелки.
Вихрь из плазмы и дождь из электронов: по Северному полюсу ударил космический ураган
© Фото: NASA, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В атмосфере Земли впервые зарегистрирован космический ураган. Об этом сообщили китайские ученые, проведя тщательный анализ закрученной массы плазмы протяженностью в тысячу километров, обнаруженной над Северным полюсом. Явление наблюдалось 20 августа 2014.

В ходе изучения феномена ученые обнаружили авроральное пятно в форме циклона, сильный круговой горизонтальный поток плазмы и сдвиги, которые свойственны ураганам в нижних слоях атмосферы. Однако вместо дождя из воды «проливался» дождь из электронов, пишет Daily Mail.

Активность космического урагана продолжалась на протяжении восьми часов, вращение происходило против часовой стрелки.

Космический исследователь из Университета Рединга, профессор Майк Локвуд назвал такие  ураганы универсальным явлением на планетах и ​​лунах с магнитными полями и плазмой. Ученый добавил, что до сих пор не существовало научных доказательств ураганов космической плазмы.

У зафиксированного явления есть много общих черт с ураганами в нижних слоях атмосферы Земли, в том числе тихий центр, несколько спиральных рукавов и широкую циркуляцию.

По словам ученых, при космических ураганах происходит быстрая передача энергии из космоса в ионосферу и термосферу, что может оказать влияние на космическую погоду и привести к нарушениям в высокочастотной радиосвязи, сбоям в радиолокационных системах и системах спутниковой навигации.

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