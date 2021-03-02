Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи

Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Он отметил, что после встречи с Путиным обе стороны достигли договоренности о том, чтобы обсудить ряд вопросов на уровне руководителей правительства и силового блока.

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки», — передает БЕЛТА слова Лукашенко.

По словам белорусского президента, в ходе встречи 22 февраля были обсуждены, а также подвергнуты ревизии многие вопросы двусторонних отношений.