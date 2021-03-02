В США решили не делиться вакциной от COVID-19

В Соединенных Штатах не планируют организовывать экспорт вакцины от COVID-19, пока население страны не будет привито. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что действующий президент Джо Байден поставил своей целью предоставить дозу препарата каждому американцу.

«Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги», - цитирует Псаки РИА Новости.

В частности пресс-секретарь отрицательно ответила на вопрос о возможных поставках вакцины в Мексику. Бывший государственный лидер Дональд Трамп в свое время принял указ, запрещающий обеспечивать препаратом другие страны вперед граждан США.

Ране главный инфекционист США Энтони Фаучи указал, что на эффективность вакцин от коронавируса влияют новые варианты заболевания. Появление ранее не известных штаммов способно уменьшить потенциал средства.