В Крыму ответили Авакову на слова о подаче воды

Депутат крымского парламента Алексей Черняк заявил о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Таким образом политик отверг «предложение» главы украинского МВД Арсена Авакова о восстановлении поставок воды в случае «возвращения» полуострова под контроль Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Крым никогда не вернется в состав Украины. Неужели это до сих пор не могут осмыслить политики или чиновники Украины? Со всеми проблемами мы справлялись и будем справляться и дальше. С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением», - заявил Черняк.

По словам депутата, крымчане знали на что шли и никто «даже не думает возвращаться».

Строители Минобороны в Крыму пустили реку Бельбек по новому руслу, что должно решить проблему водоснабжения Севастополя. Перемычку между старым и новым каналами убрали, теперь вода будет поступать в построенный пруд-накопитель объемом 150 тысяч кубометров.