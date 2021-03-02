В Грузии начались задержания участников антиправительственного митинга

В столице Грузии проходят задержания участников несанкционированного митинга представителей оппозиции. За сопротивление полиции задержаны уже около десятка человек.

Митингующие с утра заблокировали проезд к зданию парламента страны. Все для того, чтобы депутаты вышли из автомобилей и услышали их требования о проведении внеочередных парламентских выборов.

Также протестующие добиваются освобождения из-под ареста неформального лидера грузинской оппозиции, главы партии «Единое национальное движение» Ники Мелии. Его задержали 23 февраля за неуплату Залога по делу о беспорядках в 2019 году.