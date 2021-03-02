Эксперт оценил слова главы «Нафтогаза» о «Северном потоке - 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков оценил заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к запуску трубопровода «Северный поток - 2».

Юшков отметил, что проблема трубопровода для Украины заключается всего в двух вещах.

«Во-первых, это доходы просто банально за то, что там лежит труба. Ее построили в советское время, Украина получает за это деньги, особо не вкладываясь в модернизацию», - передает RT слова Юшкова.

Второй же проблемный момент, по словам эксперта, заключается в газоснабжении самой Украины. Отмечается, что весь газ, который импортирует Украина, - российский, - поступает из России на Украину, где украинцы его и потребляют, а по документам проходит «взаимозачет, как будто этот газ украинские компании покупают у европейских трейдеров, а европейские трейдеры у «Газпрома»».

«Поэтому, когда останавливается транзит, соответственно, схемы виртуального реверса будут невозможны и нужно будет действительно физически качать газ из Европы на Украину», — объяснил специалист.

В то же время Юшков обратил особое внимание на то, что Россия всегда предлагала сотрудничество, однако Украина отказывалась.