В стране и мире В России выявили 10 565 заразившихся COVID-19 за сутки Валентина Пескова Данный показатель является минимальным по количеству заразившихся за одни сутки с 4 октября. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: За минувшие сутки число заразившихся инфекцией коронавируса в России увеличилось на 10 565. Эта цифра является минимальным показателем с 4 октября. С начала эпидемии общее количество инфицированных достигло 4 268 215, отметили оперштабе по борьбе с новым заболеванием. В процентном выражении прирост новых случаев составил 0,25%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика