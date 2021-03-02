В России выявили 10 565 заразившихся COVID-19 за сутки
Данный показатель является минимальным по количеству заразившихся за одни сутки с 4 октября.
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За минувшие сутки число заразившихся инфекцией коронавируса в России увеличилось на 10 565. Эта цифра является минимальным показателем с 4 октября.
С начала эпидемии общее количество инфицированных достигло 4 268 215, отметили оперштабе по борьбе с новым заболеванием.
В процентном выражении прирост новых случаев составил 0,25%.