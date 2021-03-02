В стране и мире Матвиенко рассказала, когда может решиться вопрос об индексации пенсий Алена Миронова Предполагается, что это может произойти уже в новом бюджетном цикле. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам. «И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Она подчеркула, что главная задача — найти средства для бесперебойной ежегодной индексации. «Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — добавила Матвиенко Ранее экономист Екатерина Хейфец рассказала, как увеличить пенсии, не повышая налогов. Так, например, введение гибкой ставки страховых взносов приведет к увеличению пенсионных выплат в России без роста налогов на бизнес. Эксперт при этом отметила, что страховые взносы должны меняться в зависимости от ситуации в экономике.



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