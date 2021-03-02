Петербуржцы полюбовались северным сиянием на Ладоге после магнитной бури

Благодаря неожиданному геомагнитному шторму, жителям Санкт-Петербурга удалось полюбоваться всполохами северного сияния, которые озарили небо в Ленинградской области.

Природным явлением любители ночного неба наслаждались на севере региона в ночь на 2 марта, пишет «Фонтанка». Наблюдать за редким и красивым сияющим небом петербуржцы отправились в основном на берега Ладоги, расположившись на озере Волоярви и в Пятиречье.

«Было около 21 часа вечера. "Один раз живем", подумал я и решил, что тоже надо ехать смотреть и фоткать, несмотря на ранний подъем и работу. Окупилось», - написал один из «охотников» за природной красотою, выложив снимки в Instagram.

Вспышки на Солнце, вызвавшие магнитную бурю, подарили редкой красоты северное сияние также еще россиянам - ярко-зеленые сполохи солнечного ветра на небе также были хорошо видны в Мурманской и Архангельской областях.