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Петербуржцы полюбовались северным сиянием на Ладоге после магнитной бури

Валентина Пескова
11:11 02.03.2021
Охотники за Aurora Borealis из Санкт-Петербурга расположились с фотоаппаратами на озере Волоярви, а также в Пятиречье.
Петербуржцы полюбовались северным сиянием на Ладоге после магнитной бури
© Фото: maninshadow, instagram
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Благодаря неожиданному геомагнитному шторму, жителям Санкт-Петербурга удалось полюбоваться всполохами северного сияния, которые озарили небо в Ленинградской области.

Природным явлением любители ночного неба наслаждались на севере региона в ночь на 2 марта, пишет «Фонтанка». Наблюдать за редким и красивым сияющим небом петербуржцы отправились в основном на берега Ладоги, расположившись на озере Волоярви и в Пятиречье.

«Было около 21 часа вечера. "Один раз живем", подумал я и решил, что тоже надо ехать смотреть и фоткать, несмотря на ранний подъем и работу. Окупилось», - написал один из «охотников» за природной красотою, выложив снимки в Instagram.

Вспышки на Солнце, вызвавшие магнитную бурю, подарили редкой красоты северное сияние также еще россиянам - ярко-зеленые сполохи солнечного ветра на небе также были хорошо видны в Мурманской и Архангельской областях.

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