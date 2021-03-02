Первый в мире космический отель появится в 2027 году
Первый в мире космический отель появится уже в 2027 году. Проект станции Voyager Station был разработан в Orbital Assembly Corporation.
Предполагается, что отель будет расположен на низкой околоземной орбите, а сама орбитальная станция будет иметь форму кольца. Для создания искусственной гравитации она будет вращаться. На внешней стороне корпуса разместят туристические капсулы, в которых будут располагаться номера, кинотеатры, бары, рестораны, тренажерный зал, оздоровительный спа-центр. Остальные капсулы будут сданы в аренду или проданы частным компаниям и правительствам. Об этом сообщает Daily Mail.
Так, например, люди могут купить один из модулей 20 на 12 метров для частной виллы или же сразу несколько модулей для отеля. Правительства могут использовать станцию для размещения своего собственного научного модуля или в качестве учебного центра для космонавтов, готовящихся к полету на Марс.
Если проект будет реализован полностью, то этот объект станет самым большим, когда либо запускавшимся в космос. Стоимость разработки и строительства не разглашается.
«Это будет следующая промышленная революция», - пояснил Джон Блинкоу, основатель Gateway Foundation.
По его словам, вращение отеля «жизненно необходимо», поскольку невозможно держать людей на космической станции без гравитации в течение длительных периодов времени.