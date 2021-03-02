Первый в мире космический отель появится в 2027 году

Первый в мире космический отель появится уже в 2027 году. Проект станции Voyager Station был разработан в Orbital Assembly Corporation.

Предполагается, что отель будет расположен на низкой околоземной орбите, а сама орбитальная станция будет иметь форму кольца. Для создания искусственной гравитации она будет вращаться. На внешней стороне корпуса разместят туристические капсулы, в которых будут располагаться номера, кинотеатры, бары, рестораны, тренажерный зал, оздоровительный спа-центр. Остальные капсулы будут сданы в аренду или проданы частным компаниям и правительствам. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, например, люди могут купить один из модулей 20 на 12 метров для частной виллы или же сразу несколько модулей для отеля. Правительства могут использовать станцию ​​для размещения своего собственного научного модуля или в качестве учебного центра для космонавтов, готовящихся к полету на Марс.

Если проект будет реализован полностью, то этот объект станет самым большим, когда либо запускавшимся в космос. Стоимость разработки и строительства не разглашается.

«Это будет следующая промышленная революция», - пояснил Джон Блинкоу, основатель Gateway Foundation.

По его словам, вращение отеля «жизненно необходимо», поскольку невозможно держать людей на космической станции без гравитации в течение длительных периодов времени.