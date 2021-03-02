Пугающе красиво: вулкан на Суматре накрыл остров облаком пепла

Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра выбросил столб пепла высотой несколько километров.

Согласно данным местных властей, вулкан особенно активизировался за последнюю неделю - он выбросил пепел более десятка раз. Впервые после 400 лет затишья он проснулся в 2010 году. А в 2014 году во время очередного извержения жертвами стали 16 человек. В 2016 году - 7 жертв.

Действующий стратовулкан Синабунг располагается в северной части Суматры, примерно в 60 километрах к юго-западу от города Медан. Его высота составляет 2460 метров.