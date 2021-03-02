Путин поздравил Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем

Глава России Владимир Путин, поздравляя со знаменательным юбилеем экс-президента СССР Михаила Горбачева, назвал его выдающимся государственным деятелем современности.

Президент РФ отметил, что 90-летний именинник принадлежит к плеяде тех ярких и неординарных личностей, которые оказали значимое влияние на ход отечественной и мировой истории.

«Большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов», - отмечается в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Михаилу Сергеевичу Горбачеву здоровья и всего самого доброго.

Михаил Горбачев занимал пост Генерального секретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год.