Вымирание крупных животных сделало человека умнее

Вымирание крупных животных заставило древних людей эволюционировать. В частности, человеческий мозг увеличился в размерах почти в два раза. Это произошло около 30 000 лет назад, когда после исчезновения крупной добычи люди были вынуждены охотиться на более мелких зверей, пишет Daily Mail.

Первые люди появились в Африке 2,6 миллиона лет назад, когда обитало множество крупных зверей, что делало их легкой добычей древнего человека. Например, в Африке тогда обитало шесть видов слонов, на которых охотились люди. В среднем размер животного составлял более 1000 фунтов (около 450 кг). К концу плейстоценовой эры крупных животных практически не осталось: размеры потенциальной добычи уменьшались на 90 процентов, что заставляло людей менять методы охоты.

Это запустило процесс развития когнитивных способностей древнего человека, приведя к увеличению объема мозга с 650 кубических сантиметров до 1 500.

«Охота на мелких животных, которым постоянно угрожают хищники и которые поэтому очень быстро убегают, требует соответствующей физиологии и наличия более сложных охотничьих приспособлений», - пояснил доктор Мики Бен-До из Тель-Авивского университета.

По словам ученого, по мере сокращения количества крупных животных люди от камней и палок перешли к другим видам оружия, таким как лук и стрелы, научились обмениваться информацией, сигналами, а также одомашнили собак как помощников в охоте.

Однако в каменном веке, по мере того, как люди начинали жить в постоянных поселениях и развивали сельское хозяйство, размер мозга человека уменьшался до нынешних показателей в 1.300-1 400 кубических сантиметров. По мнению ученых, это объяснялось отсутствием необходимости охотиться и поддерживать былую быстроту ума.