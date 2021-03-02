«Хочется, чтобы кондуктор понесла наказание»: отец высаженной из автобуса в Кирове девочки рассказал о попытках добиться справедливости

Владимир, отец девочки, высаженной из автобуса в Кирове, уже несколько дней пытается связаться с транспортными компаниями, чтобы понять, кто и по какому праву высадил 12-летнюю дочку Юлю на мороз из автобуса.

По словам девочки, она, возвращаясь с тренировки по гимнастике, села в автобус, но у нее не хватило одного рубля, чтобы полностью оплатить проезд. Кондуктор стала повышать голос на испуганную девочку и потребовала покинуть автобус. Юля полчаса плакала на морозе, пока ее не забрала на такси бабушка.

Владимир пытался дозвониться в транспортную службу, но безуспешно. Тогда он написал об инциденте в соцсетях.

«Меня разозлило, что ребенок после этого заболел - всю ночь была температура, вызвали врача. Сейчас Юля находится на больничном. Хочется, чтобы кондуктор понесла наказание - я не желаю ей зла, но поступила она нехорошо», - рассказал «Звезде» Владимир.

Мужчина также отметил, что он обратился в Следственный комитет.