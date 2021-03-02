На Amazon подали в суд за расовую дискриминацию

Сотрудница одной из крупнейших американских корпораций Amazon Шарлотта Ньюман подала федеральный иск в суд, обвинив руководство в дискриминации по расовому признаку. Об этом пишет газета Seattle Times со ссылкой на соответствующий документ.

По мнению женщины, лица на вышестоящих постах, в частности в подразделении Amazon в Сиэттле, проявляют предвзятость по отношению к темнокожим. Так, согласно словам Ньюман, она получала меньшую зарплату в сравнении с белыми коллегами с таким же набором навыков. Кроме того продвижение по карьерной лестнице будто бы также блокировалось в случае с темнокожими сотрудниками.

Помимо этого женщина обвинила одного из директоров компании в насилии и сексуальных домогательствах.

Ранее учителя американских школ стали все чаще отказываться от включения в программу произведений Уильяма Шекспира. По мнению современных педагогов, тексты классика полны проблемных моментов, таких как обилие расизма, женоненавистничества и гомофобии.