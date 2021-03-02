В стране и мире В Белоруссии хотят ввести санкции для получателей зарплат «в конвертах» Анна Берестовая Особым образом могут рассматриваться случаи граждан, сообщивших о нарушении. © Фото: uwe umstätter imageBROKER.com Globallookpress Читайте нас на: В Белоруссии за получение заработных плат «в конвертах» хотят ввести административную ответственность. О рассмотрении такого варианта рассказал глава Комитета госконтроля страны Василий Герасимов. Кроме того, возможно будет предусмотрен механизм, освобождающего от санкций граждан, которые сообщают о факте правонарушения в компетентные органы. На данный момент, как отметил Герасимов в эфире телеканала «Беларусь 1», подобная мера существует лишь на уровне идеи. Ранее в России предложили ввести новый способ подсчета зарплат. Для отражения некоторых тенденций, касающихся оплаты труда, предложили использовать медианную зарплату. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика